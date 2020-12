Messi, nuovo record: eguagliato Pelè per gol con lo stesso club

MILAN NEWS – È finita 2-2 tra Barcellona e Valencia. Partita piena di polemiche, molto agitata e con tante occasioni. I blaugrana non centrano le tre vittorie di fila nella Liga e l’Atletico Madrid si allontana sempre di più. Unica nota positiva, il gol di Lionel Messi. L’argentino classe 1987 raggiunge Pelè in cima alla classifica dei giocatori che hanno segnato più gol con una sola maglia, a quota 643 gol. Ovviamente, il brasiliano l’ha fatto con il Santos.

Il gol è arrivato dopo aver fallito un calcio di rigore, parato. Il pallone è finito a Jordi Alba, che ha crossato e Messi ha insaccato di testa. Pareggio per 1-1 momentaneo del Barça e pareggio di Messi su Pelè. 643 gol ciascuno, con l’argentino che però ha giocato 11 partite in meno. Pelè tra il 1956 e il 1974, Messi tra il 2004 e il 2020. Al Camp Nou, dopo il gol, fotomontaggio di Messi in braccio a Pelè.

