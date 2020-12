Messi, il Santos non ci sta: “Con noi Pelè ha fatto 1.091 gol”

MILAN NEWS – Poco prima di Natale, Lionel Messi è diventato il record man assoluto per gol segnati con un solo club: 644. Superato Pelé, che con il Santos ne aveva segnati 643. L’argentino ha festeggiando regalando una bottiglia di birra per ogni gol segnato ai portieri che lo avevano subito, numerandole tutte. La questione però non sembra essere del tutto chiara per il Santos, che non ci sta.

Il club brasiliano ha pubblicato un comunicato molto lungo, riporta la Gazzetta, a firma di Fernando Riberio, facente parte della Asociacion de Ivestigadores e Historiadores del Santos FC (Assophis). I brasiliani sostengono che le reti messe a segno da Pelè col Santos sarebbero in realtà 1.091, perché bisogna considerare anche quelli realizzati in amichevole in quanto “reti segnate contro le principali squadre del tempo”. Per esempio, l’Inter ha subito altri 8 gol da Pelè. L’elenco di squadre punite da O Rei è effettivamente molto lungo e pesante. Ci sono anche Napoli, Lazio e Juventus, oltre al Real Madrid e proprio il Barcellona, che ha subito 4 gol in 4 partite da Pelè.

Inoltre, il Santos sottolinea come all’epoca si giocassero molte meno partite ufficiali rispetto a oggi. Per questo si organizzavano amichevoli di grande prestigio che si giocavano “con divisa ufficiale e regole ufficiali imposte dalla FIFA”.

