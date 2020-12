Mercato Milan – Giovane attaccante a costo zero, sfida al Liverpool / News

Mercato Milan, occasione a costo zero per l’attacco

Calciatori giovani con un mix di giocatori di esperienza a fare ‘da chioccia’. E’ questo il diktat del Milan, modificato lo scorso anno in occasione del mercato di gennaio. Elliott e Ivan Gazidis volevano una squadra interamente formata da giovani talenti da far crescere in casa. L’inizio difficile della scorsa stagione ha invece spinto Paolo Maldini e Zvonimir Boban a buttarsi su profili già pronti come Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer. I risultati gli hanno dato ragione. Insieme a loro due, però, arrivò anche Alexis Saelemaekers, classe 1999 semi-sconosciuto prelevato dall’Anderlecht. Un’intuizione arrivata dallo scouting rossonero, poi avallata dall’area tecnica. Anche qui il lieto fine.

Un preambolo per sottolineare sì il cambio di vedute, ma che l’occhio verso le varie promesse del calcio europeo rimane sempre vigile. Lo stesso discorso vale anche per Pierre Kalulu, arrivato a parametro zero in estate, bella sorpresa delle ultime settimane da difensore centrale. In tal senso occhio alla situazione di Folarin Balogun, attaccante classe 2001 dell’Arsenal. Un giocatore bravissimo a giocare su tutto il fronte d’attacco, con due presenze e un gol in Europa League con la maglia dei ‘Gunners’. Il suo contratto andrà in scadenza a giugno 2021 ma, come riporta il ‘Sun’, il rinnovo sembra molto lontano.

Ecco perché Balogun potrebbe diventare una vera e propria occasione. Arriverebbe a parametro zero ed è un giocatore duttile da inserire in tutti i ruoli dello scacchiere di Stefano Pioli. Molte squadre si sono interessati all'inglese, Sheffield e Brentford su tutte, ma il giocatore non ha mai gradito l'idea di accettare la Championship (Serie B inglese). In Inghilterra sono sicuri di un interesse del Liverpool, che sicuramente riceverebbe un trattamento diverso dal 19enne. Il Milan prova a mettersi in prima linea per sfidare i 'Reds' visto un interesse che parte da molto lontano. Le opzioni sono due: o provare l'assalto a gennaio concedendo un piccolo indennizzo all'Arsenal, oppure giocarsela a giugno quando il giocatore si libererà a zero. Il testa a testa è partito.