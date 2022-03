Mercato folle – “Se Neymar è costato 222 milioni, oggi chi potrebbe permettersi Ronaldinho e Ronaldo?”

Roberto Hilbert, ex difensore dello Stoccarda e della Nazionale tedesca, ha parlato di Ronaldo e Ronaldinho, ex campioni del Milan

"Il miglior calciatore contro cui abbia mai giocato è Ronaldinho. Anzi, per me forse è il miglior calciatore di sempre. Era veloce, forte e sorrideva sempre. Ci ho giocato contro quando lui era al Barcellona e io allo Stoccarda. La partita non è andata bene per noi, ma posso dire che è stata un'esperienza speciale! Io cercavo di colpirlo, ma non era facile neanche fargli fallo. Stessa cosa per Ribery, che è il migliore che ho affrontato in Bundesliga. Giocano a calcio perchè si divertono, non perchè è un lavoro. Sono felici di essere in campo e di avere il pallone tra i piedi. Amano il calcio, ce l'hanno nel cuore e vogliono divertirsi. Parliamo di calciatori che hanno un talento donato da Dio, che non ha nessun altro. Fanno la differenza perchè hanno qualcosa che gli altri non riescono a fare".