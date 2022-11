MERCATO MILAN E TOP NEWS – Ziyech apre alla cessione, Ibra torna in tv

Il calciomercato del Milan in primo piano nella giornata di oggi. Attenzione al ritorno di fiamma per Hakim Ziyech, che apre alla possibilità di lasciare il Chelsea a gennaio. Il Diavolo ha le idee chiare sul futuro di Marko Lazetic, mentre c'è l'offerta per il rinnovo di Rafael Leao. Infine Zlatan Ibrahimovic ci ha preso gusto: tornerà in tv. Nelle prossime schede le Top News di oggi!