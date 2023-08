MERCATO MILAN E TOP NEWS – Taremi e le visite di Saelemaekers

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Lo sprint per Mehdi Taremi le visite di Saelemaekers. I rossoneri si allenano verso la Roma e una vittoria importante per le ragazze guidate da Ganz. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.