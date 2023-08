MERCATO MILAN E TOP NEWS – Tentativo per Taremi. Parla Lukaku

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Le parole di Romelu Lukaku sul suo futuro e il tentativo per Mehdi Taremi. Ma anche una nuova pretendente per Rade Krunic e le novità su Fodé Ballo-Touré oltre alle parole di Gian Piero Gasperini su Charles De Ketelaere. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.