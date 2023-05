MERCATO MILAN E TOP NEWS – La questione San Siro. Idea Arnautovic

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. L'incontro previsto per discutere del futuro di San Siro e l'idea Marko Aranutovic. Ma anche le condizioni di Dusan Vlahovic in vista di Juventus-Milan e la concorrenza per Daichi Kamada, oltre al post social che vede Stefano Pioli insieme a Rafael Leao. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.