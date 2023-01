MERCATO MILAN E TOP NEWS – Lo sfogo di Salvini, le novità su Zaniolo

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Il duro sfogo di Matteo Salvini dopo Milan-Sassuolo e le novità in merito alla partenza di Nicolò Zaniolo dalla Roma. Ma anche le parole di Arrigo Sacchi e il punto sugli infortunati, oltre ad un obiettivo della dirigenza per quanto riguarda il reparto d'attacco. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.