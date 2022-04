MERCATO MILAN TOP NEWS – Sogno dalla Premier. La cessione è vicina

Ecco le notizie più importanti sul Milan in questa giornata del 26 aprile 2022. In primo piano il calciomercato e la cessione societaria

MILAN TOP NEWS — Varie le notizie sul Milan in questa giornata del 26 aprile 2022. In primo piano, ovviamente, la probabile cessione del club rossonero, ma anche la lotta scudetto con l'Inter. Attenzione anche al calciomercato con un colpo interessante proveniente dall'Inghilterra. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.

KALULU — Il prossimo calciomercato del Milan non sarà legato solamente alle possibili entrate ed uscite, considerando gli importanti discorsi legati ai rinnovi di alcuni giocatori. Fra questi vi è certamente Pierre Kalulu, difensore francese classe 2000 che quest'anno, in seguito all'infortunio di Simon Kjaer, si è guadagnato la titolarità. Nonostante la presenza di Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia, Kalulu si è guadagnato la fiducia di Stefano Pioli e, come riporta calciomercato.com, la società ha intenzione di blindarlo, rinnovandogli il contratto ed adeguandogli lo stipendio.

CESSIONE MILAN — Ad un passo la cessione del Milan da Elliott ad InvestCorp: arrivano conferme anche dalla prestigiosa agenzia di stampa britannica 'Reuters'. Secondo quanto riferisce quest'ultima, che riporta una fonte vicina alla trattativa tra le parti, il fondo con sede principale in Bahrein potrebbe firmare un accordo per l'acquisizione del club di Via Aldo Rossi già entro questa settimana. Ovvero, quando arriverà al termine il periodo relativo alla trattativa in esclusiva tra Elliott ed InvestCorp per la cessione del Milan: la firma potrebbe arrivare nella giornata di venerdì 29 aprile. La valutazione che i due fondi, quello statunitense e quello arabo, hanno fatto della società di Via Aldo Rossi è, con precisione, di 1,18 miliardi di euro.

CASSANO — Antonio Cassano ha parlato alla Bobo TV della lotta scudetto tra Milan e Inter. Ecco cosa ha detto: "Se il Milan dovesse vincere lo Scudetto non sarebbe un miracolo come quello del Leicester ma quasi. I rossoneri partivano all'inizio dell'anno al quarto o quinto posto nella griglia di partenza ma sono ancora primi in classifica. Paolo Maldini ha detto una cosa vera, il Milan negli ultimi 20 anni ha vinto solo due Scudetti. Ripeto, non sarebbe ai livelli del Leicester fa farebbe qualcosa di unico. Guardando i nomi del Milan, tra titolari e riserve, non vediamo una squadra da Scudetto. Quello che sta facendo Pioli è un qualcosa di speciale. Sono contento che lo Scudetto se lo giochino le due squadre che se lo meritano di più".

ESCLUSIVA — La nostra redazione ha intervistato in esclusiva il giornalista Fabrizio Biasin. In primo piano la lotta scudetto tra Milan e Inter: "Secondo me, quest’anno più che mai, la lotta scudetto pone in contrapposizione due “mondi differenti”. Il Milan, a livello di organico, potrebbe sembrare leggermente al di sotto dell’Inter, ma a livello di carattere ha dimostrato di avere la pelle durissima. In più di un’occasione, tra l’altro. Il Milan è figlio di un’applicazione tattica perfetta, quella di Stefano Pioli. Inoltre, se devo citare una caratteristica che pone il Milan “favorito”, metterei in evidenza il fatto che i rossoneri non mollano mai. La vittoria contro la Lazio ne è la dimostrazione lampante. CLICCA QUI per leggere tutta l'esclusiva

CALCIOMERCATO — Riyad Mahrez primo colpo di calciomercato del Milan 'targato' InvestCorp? Ne ha parlato 'gazzetta.it'. Il club rossonero, infatti, deve acquistare un nuovo esterno destro d'attacco per il 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. Questo perché sarà venduto Samu Castillejo, mentre, a quanto sembra, non sarà riscattato Junior Messias dal Crotone.Un profilo, questo, di altissimo lignaggio, considerando esperienza, bacheca e rendimento in campo. Il contratto del connazionale di Ismaël Bennacer scadrà il 30 giugno 2023 e, pertanto, il costo del cartellino del fantasista algerino non dovrebbe essere proibitivo: si parla di 40 milioni di euro

Può suscitare, magari, qualche perplessità l'ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Ma Mahrez, giova ricordare, è un calciatore che, in questa stagione con i 'Citizens' di Pep Guardiola ha segnato 23 gol e fornito 8 assist in 42 gare. Altro livello, categoria fuoriclasse. Per InvestCorp potrebbe essere la prima vera 'bandierina' sul nuovo corso aziendale del Milan. Milan, due top player dalla Bundesliga? Le ultime news di mercato >>>

