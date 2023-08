MERCATO MILAN E TOP NEWS – Parla Loftus-Cheek. Due nomi in uscita

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Le parole di Ruben Loftus-Cheek e i due nomi in uscita. Ma anche la chiusura ad un passo per Marco Pellegrino e il nuovo attaccante accostato al Milan. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.