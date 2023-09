MERCATO MILAN E TOP NEWS – David a gennaio? Le parole di Abate

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Il possibile tentativo per Jonathan David a gennaio e le parole di Ignazio Abate. Ma anche la centralità di Olivier Giroud in Roma-Milan e le dichiarazioni di Giuseppe Riso su Lorenzo Colombo, oltre a quelle di Malick Thiaw. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.