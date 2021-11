MERCATO MILAN TOP NEWS – Pioli, affare fatto. Alvarez si allontana

Si avvicina il rinnovo di Pioli col Milan, presto la firma. Novità di mercato e Raiola parla di Romagnoli: le top news di oggi, 17-11-2021.

Stefano Bressi

MERCATO MILAN E TOP NEWS — Brutte notizie in arrivo sul fronte mercato per il Milan, con Julian Alvarez finito nel mirino della Juventus, che accelera. Designato intanto l'arbitro del prossimo incontro di campionato. Raiola nel frattempo parla del rinnovo del capitano Alessio Romagnoli, in modo criptico. Soddisfazione per il capitano eterno, Franco Baresi e infine arriva finalmente il rinnovo di Stefano Pioli con i rossoneri. Ecco le notizie più importanti di oggi a stampo rossonero.

ASSALTO JUVE PER ALVAREZ — Assalto della Juventus per Alvarez, con i bianconeri che provano ad anticipare i tempi. Offerta presentata all'argentino classe 2000 del River Plate, che, ricordiamo, ha il contratto in scadenza a dicembre del 2022, ma ha anche una clausola rescissoria da 25 milioni. Ciò significa che chi per primo troverà l'accordo col ragazzo e sarà disposto a pagare quella cifra, se lo aggiudicherà. Milan che continua ad attendere.

ARBITRO FIORENTINA-MILAN — È stato designato il direttore di gara di Fiorentina-Milan di sabato sera. Sarà l'arbitro Marco Guida, di Torre Annunziata, provincia di Napoli e questo è un fatto che ha fatto molto discutere i tifosi rossoneri.

RAIOLA SU ROMAGNOLI — Torna a parlare Raiola, soffermandosi anche sul rinnovo di Romagnoli, classe 1995 e capitano rossonero. Il difensore del Milan vuole rinnovare il proprio contratto, ma la trattativa è molto difficile. Raiola ha detto che si lavorerà per vedere cosa fare, ma anche che il mercato si fa a maggio. Insomma, dichiarazioni un po' criptiche del procuratore.

BARESI D'ORO — Grande soddisfazione per Baresi, capitano storico del Milan e oggi vicepresidente del club, che riceverà il 7 dicembre l'Ambrogino d'Oro, ovvero il massimo riconoscimento che il Comune di Milano riconosce ai milanesi. Lui si è poi detto molto felice e soddisfatto sul proprio profilo Instagram, oltre che ovviamente orgoglioso.

PIOLI, CI SIAMO — Affare fatto! Pioli rinnoverà col Milan e ha raggiunto l'accordo con il club rossonero. Per lui prolungamento fino al 2024 e adeguamento dell'ingaggio, da 2 milioni più bonus a 3 milioni più bonus. Nei prossimi giorni arriverà la firma e dunque l'annuncio ufficiale. Non c'erano grossi dubbi, ma ora c'è l'accordo: Pioli e il Milan continuano insieme.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

PARLA TATA — Tatarusanu ha rilasciato una bellissima intervista in cui è ovviamente tornato sulla parata nel Derby al rigore calciato da Martinez, definendola sinceramente una bella parata. Anche lui è tra i giocatori che presto dovranno discutere il rinnovo di contratto eventualmente, visto che è in scadenza nel 2023, quindi al termine della prossima stagione. Ha detto che gli piacerebbe continuare al Milan, ma ovviamente ancora è presto. Infine, elogi a Zlatan Ibrahimovic, giustamente leader della squadra dal suo punto di vista.

RINNOVO PIOLI — Dubbi ormai praticamente non ce ne sono più. Più del se, ci si chiede quando. Il rinnovo di Pioli col Milan è certo e probabilmente è anche abbastanza vicino. Il tecnico rossonero entro la prossima settimana potrebbe firmare il nuovo contratto col club rossonero, che sarà diverso da quello attuale che prevedeva il rinnovo automatico per una stagione alle stesse condizioni. Il club ha voluto premiare l'ottimo operato dell'allenatore.

POBEGA — Attenzione alla situazione di Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999 di proprietà del Milan e in prestito al Torino in questa stagione. I granata sono molto soddisfatti dal mediano e vorrebbero tenerlo anche in futuro. Ovviamente il Milan lo ha mandato a giocare per farlo crescere, così da valutare se poi tenerlo in rosa o rivenderlo a cifre importanti. Crescita che sta avvenendo. Dunque il Milan sarebbe anche disposto a cederlo a titolo definitivo, ma a patto che ci sia un'offerta superiore agli 8 milioni che finora era stato disposto a spendere il Torino per lui.

SFIDA CON LA JUVE — Il grosso del mercato del Milan in entrata a gennaio, se non tutto, sarà fatto sulla trequarti. I rossoneri cercano un giocatore di qualità ed è tornato di moda il nome di Khvicha Kvaratskhelia, georgiano classe 2001 del Rubin Kazan, con cui sta facendo molto bene. Nonostante la giovane età si è già messo in mostra ed è un titolare sostanzialmente. Anche per questo costa già 18 milioni. Piace molto anche alla Juventus, con cui bisognerà duellare. Scopri di più leggendo la notizia completa >>>