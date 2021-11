Calciomercato Milan – Duello con la Juve per un top player di Serie A

Il calciomercato di gennaio dista appena 45 giorni, ma il Milan è già proiettato anche all'estate. Il club di Via Aldo Rossi, come suo solito, ama giocare d'anticipo per assicurarsi i talenti per il presente e per il futuro. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara strizzano, dunque, l'occhio alla sessione 'di riparazione' per potenziare l'organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli, ma si faranno trovare pronti per gettare le basi degli accordi più importanti in vista del mese di luglio 2022.