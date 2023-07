Mercato Milan, arriva Musah e parte Rebic. Parlano Furlani e LeBron

REBIC SALUTA

Dopo i tanti innesti in casa rossonera è arrivato il tempo delle cessioni. Ad inizio calciomercato c'è stata quella di Sandro Tonali al Newcastle, che ha portato al Milan un bel gruzzolo da reinvestire. Ma ora anche altri giocatori potrebbero lasciare il Diavolo e il primo in ordine temporale sembra essere Ante Rebic. Secondo quanto riferito da 'TMW', Ante Rebic sarebbe in partenza nella giornata di oggi per la Turchia, per poi cominciare la propria esperienza con il suo nuovo club, il Besiktas. Una volta giunto in terra anatolica, il croato dovrebbe svolgere domani, lunedì 31 luglio, le visite mediche di rito per poi apporre la firma sul contratto.