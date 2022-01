Mercato Milan – Maldini stupisce: “Vlahovic? Vedremo a giugno”

È il vero sogno di mercato dei tifosi del Milan, che però non sono gli unici a volerlo. Andrà via in estate e forse verrà fatto un tentativo.

Stefano Bressi

In questo momento, se una squadra volesse rinforzarsi sul mercato in attacco e sistemare il reparto per sempre dovrebbe puntare su un solo nome, ovvero Dusan Vlahovic, che potrebbe diventare anche per il Milan un vero e proprio obiettivo. Mai dire mai nella vita, ancor di più nel calcio e a maggior ragione nel mercato. Ciò che è certo è che il serbo, classe 2000, lascerà la Fiorentina al termine di questa stagione, a un anno dalla scadenza del suo contratto, che non ha voluto rinnovare. Una scelta presa per tempo, che consente ai viola di monetizzare dal suo addio. Anche se, ovviamente, non quanto avrebbe fatto in condizioni normali.

Si parla di moltissime offerte per Vlahovic, dall'estero soprattutto, ma non solo. Secondo alcuni, la Juventus sarebbe pronta a un'offerta importante sia per il club viola che per il giocatore. I tifosi del Milan, a questo punto, si sentono ovviamente coinvolti: perché se può permettersi un tentativo la società bianconera con mille problemi economici non ci si spiega perché non possa farne uno anche il club rossonero, che ha il bilancio a posto. Finora la suggestione Milan era stata sostanzialmente presa in considerazione solo dai tifosi, appunto, come un sogno.

Dopo ieri, però, lo cose potrebbero cambiare. Prima del match, Paolo Maldini ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno un po' sorpreso tutti. Interrogato su Vlahovic ha detto: "In questo mercato sicuramente no. Non avremo la disponibilità per un 'colpo alla Vlahovic'. Poi vediamo a fine campionato". Non una chiusura definitiva, ma un rinviare le cose a tra qualche mese. Della serie "vediamo com'è la situazione in estate e se possibile ci proveremo".

I tifosi hanno già iniziato a sognare. Ci sono motivi che lasciano spazio alle speranze e altri che invece riportano brutalmente tutti sulla terra. Tra questi ultimi c'è sicuramente il fatto che Vlahovic ha grandi offerte economiche anche da campionati molto più ricchi e in grado di garantirgli un ingaggio maggiore. Però di motivazioni per cui Vlahovic potrebbe vestire rossonero in estate ce ne sono diverse: in primis il fatto che Vlahovic ha in Zlatan Ibrahimovic un vero idolo e avrebbe dunque la possibilità di essere protagonista in un grande club continuando a crescere al fianco dello svedese classe 1981, pronto a rinnovare. C'è poi il fatto che Vlahovic potrebbe non cambiare campionato, mantenendo alcune certezze, e ritroverebbe Stefano Pioli con cui ha esordito.

Infine, ci sono le motivazioni del Milan, che in estate dovrà necessariamente fare un investimento in attacco che garantisca gol e continuità nel corso degli anni. Vlahovic è il profilo ideale. 44 gol in 98 partite in Serie A fino a questo momento, ovvero un gol ogni 148 minuti. Dal punto di vista dell'età rientra perfettamente nei parametri Milan, ma a spaventare è il costo. La richiesta viola, nonostante la situazione, è di 70 milioni. Una cifra importante, ma che il Milan potrebbe provare a pagare con qualche formula particolare di mercato.

Del resto, anche Sandro Tonali, centrocampista classe 2000, sembrava inarrivabile e non si accostava al Milan fino a quando poi non è partita la trattativa di mercato. Il profilo di Vlahovic è molto simile. Vero che si parla di cifre molto più alte. Anche il Milan però è in condizioni economiche e con ambizioni molto diverse. Le Top News di oggi: La Stella Rossa conferma la cessione di Lazetic al Milan, ansia Ibrahimovic

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI