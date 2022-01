MERCATO MILAN E TOP NEWS – Pioli e Mou in conferenza. Piace Berti

Pioli e Mourinho hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, mentre ai rossoneri piace Berti: ecco le top news di oggi

Enrico Ianuario

MALORE CASSANO — Secondo quanto riferito da 'Genova Today', Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, ha avuto delle complicazioni legate al Covid 19. 'Fantantonio' è in isolamento da diversi giorni in quanto è risultato positivo ad un tampone, positività che lo ha costretto a recarsi all'Ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano particolare preoccupazione.

PARLA MOURINHO — Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, José Mourinho ha dato alcune indicazioni di formazione. Nonostante abbia avuto per due giorni dei problemi alla schiena, Rui Patricio oggi si è allenato e giocherà titolare contro i rossoneri. Discorso diverso per Lorenzo Pellegrini, il quale partirà dalla panchina. Inoltre l'allenatore portoghese ha fatto una battuta, dicendo che non allenerà mai il Milan e la Lazio.

PARLA PIOLI — Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, Stefano Pioli non ha nascosto di aver richiesto alla dirigenza un difensore centrale per il mercato di gennaio. Inoltre non ha svelato le scelte di formazione, considerato che l'allenatore rossonero potrà avere nuovamente a disposizione diversi calciatori che hanno recuperato dai loro infortuni.

SUPERCOPPA FEMMINILE — Il Milan femminile di Maurizio Ganz ha superato la Roma femminile nella semifinale della Supercoppa Italiana. Le reti per le rossonere portano le firme di Thomas e Bergamaschi, mentre per le giallorosse il gol è stato segnato da Ciccotti. Il Milan affronterà in finale la vincente tra la Juventus e il Sassuolo.

PIACE BERTI — Secondo quanto riferito dal direttore sportivo del Cesena, Moreno Zerbi, il Milan in estate è stato vicino a chiudere per il centrocampista Tommaso Berti. L'affare non è andato in porto - dice il d.s - per una questione di tempistiche. L'interesse dei rossoneri continua ad esserci, ma non sono i soli sul classe 2004.