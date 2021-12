MERCATO MILAN E TOP NEWS – Novità Kessié. Due nomi a centrocampo

Una ricca giornata ricca di notizie a tinte rossonere nel 'day after' della vittoria del Milan, in trasferta, contro l'Empoli. La Coppa d'Africa è alle porte e ci sono delle novità riguardo Franck Kessié. Novità che riguardano anche le regole da seguire durante gli eventi sportivi, come ad esempio assistere alle partite di calcio allo stadio. Infine un'occhio di riguardo anche al mercato, con la sessione invernale sempre più vicina al... fischio d'inizio. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.