MERCATO MILAN E TOP NEWS – Incontro per Alvarez! Sfuma Kolo Muani

Le top news di oggi sul Milan: c'è stato un incontro per Julian Alvarez, mentre pare essere sfumato l'obiettivo Kolo Muani del Nantes

Altra grande giornata ricca di notizie a tinte rossonere nel 'day after' di Milan-Roma . Le decisioni arbitrali di ieri hanno fatto discutere sia in casa Milan che Roma, mentre sul mercato ci sono delle novità riguardo Julian Alvarez e Randal Kolo Muani. Potrete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.

Intervenuto sulle colonne del 'Corriere della Sera', Mario Sconcerti ha analizzato la partita vinta dal Milan contro la Roma . Secondo il giornalista, la vittoria dei rossoneri è stata netta e schiacciante, ma rimane il dubbio circa il primo rigore assegnato alla squadra di Pioli. In ogni caso - prosegue Sconcerti - il Diavolo ha potuto permettersi di vincere nonostante le tante assenze, specialmente quelle in difesa.

BOTMAN

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', Sven Botman rimane il difensore preferito di Paolo Maldini per rinforzare la difesa del Milan. La cifra richiesta dal Lille, però, non è indifferente e si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Nonostante la stima del direttore sportivo rossonero, il club di via Aldo Rossi proseguirà con la sua linea sostenibile e non farà nessuna spesa folle a gennaio.