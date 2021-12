MERCATO MILAN E TOP NEWS – Kjaer, ecco il sostituto. Idea in attacco

Il Milan starebbe pensando a quattro calciatori per sostituire l'infortunato Simon Kjaer, mentre in attacco rispunta una vecchia idea

Altra grande giornata ricca di notizie a tinte rossonere. Il mercato di gennaio si avvicina sempre di più e il Milan è alla ricerca di un difensore che possa sostituire degnamente l'infortunato Simon Kjaer. In attacco, invece, la dirigenza di via Aldo Rossi potrebbe fare un tentativo su un giovane attaccante italiano, ma che sta facendo sicuramente molto bene nel campionato di Serie A. Uno sguardo anche alla partita della Serie A femminile , con le rossonere che hanno rimediato una pesante sconfitta contro la Juventus. Potrete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.

Bastian Schweinsteiger , ex calciatore, attraverso un post pubblicato sui propri canali social ha speso delle parole al miele nei confronti di Zlatan Ibrahimovic . "Se c'è qualcuno nel calcio che sa esattamente cosa fare in campo, quello è Zlatan Ibrahimovic. Era ed è ancora uno dei migliori! Mi è piaciuto guardare Udinese-Milan", queste le sue parole apparse su Twitter, il quale ha evidentemente elogiato il suo ex compagno di squadra ai tempi del Manchester United.

Nei giorni scorsi, Jannik Sinner è stato ospite a Milanello. Tifoso rossonero, il tennista ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Milan Tv', in cui non ha nascosto la sua felicità e la sua ammirazione nell'aver passato un po' di tempo con i propri idoli. Tra le sue dichiarazioni, Sinner ha definito Paolo Maldini una leggenda, mentre di Zlatan Ibrahimovic ha sottolineato la grande personalità dello svedese.

Brutta sconfitta per il Milan femminile contro la Juventus. La squadra allenata da Maurizio Ganz ha perso per 5-2 ed è la seconda sconfitta consecutiva dopo il k.o. di domenica scorsa nel derby contro l'Inter. Le reti portano le firme di Adami (M), Staskova (J), Bonansea (J), Longo (M), Boattin rig. (J), Staskova (J), Hurtig (J)

IDEA SCAMACCA

Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il Milan sarebbe alla ricerca di un vice Ibrahimovic. I troppi infortuni in casa rossonera - e nel reparto d'attacco in particolar modo - potrebbero indurre la dirigenza di via Aldo Rossi a fare un tentativo per Gianluca Scamacca. Sull'attaccante del Sassuolo, però, ci sono anche Inter, Juventus e Fiorentina.