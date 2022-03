Calciomercato – Ex Milan, Donnarumma può salutare il Psg: c’è la Juve

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, per diversi motivi non sta andando bene al Psg. Gigio potrebbe tornare clamorosamente in Italia

Salvatore Cantone

Gianluigi Donnarumma potrebbe tornare presto in Italia. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive del futuro dell'ex portiere del Milan, che sembra essere sempre più in discussione in Francia. Gigio, infatti, è finito nel mirino dopo l'errore che di fatto ha aperto all'eliminazione del Psg dalla Champions League. I media francesi, in particolare l'Equipe, ci sono andati giù pesante, scrivendo che «Donnarumma è stato il becchino del Psg... Riapre la partita con un errore grossolano, stendendo la squadra dopo un’ora».

Inoltre continua a persistere il dualismo con Keylor Navas. L'ambiente ostile potrebbe spingerlo a tornare in italia, in particolare alla Juventus. Non è la prima volta che Donnarumma viene accostato al club bianconero, tanto è vero che in molti erano pronti a scommettere sull'arrivo dell'estremo difensore a Vinovo la scorsa estate. Alla fine, anche per problemi di bilancio, si è deciso di puntare su Szcesny fino al 2024, ma a fine stagione tutto può accadere.

Al momento la Juventus sarebbe l'unico club in Italia che potrebbe prendere Donnarumma, che al Psg guadagna oltre 8 milioni di euro a stagione. E quanto chiederebbe soprattutto il Psg, considerando che è arrivato a parametro zero la scorsa estate? Difficile rispondere ora a questi quesiti, ma la sensazione è che la scelta di Gigio di lasciare il Milan e di trasferirsi al Psg non sia stata azzeccata, per usare un eufemismo. Intanto per il Milan spunta un nome inaspettato a costo zero.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI