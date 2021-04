Mercato – Il clamoroso retroscena che riguarda Raiola e il padre di Haaland

Negli ultimi giorni Mino Raiola si è recato a Barcellona per discutere con i blaugrana del futuro di Haaland: ecco un curioso retroscena

Nei giorni scorsi, Mino Raiola si è recato in Spagna insieme al padre di Haaland per discutere del futuro del suo assistito con i dirigenti del Barcellona. Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', è uscito una particolare curiosità che ha coinvolto il padre dell'attaccante del Borussia Dortmund. Infatti, stando a quanto raccontato dal fotografo di Rac1, Jordy Galvany, il noto procuratore avrebbe convinto Haaland 'senior' a nascondersi nel bagno dell'aeroporto finché i giornalisti non se ne fossero andati, così da tenere nascosto il vero motivo per cui si trovava in Catalogna. Ovviamente il piano è fallito, dato che la stampa spagnola era rimasta in attesa di vedere anche il genitore del 20enne norvegese. Intanto l'agente di Ilicic sta parlando con il Milan: il punto sulla trattativa.