Memorial Kobe Bryant, l’ultimo saluto al campione e alla figlia Gigi

ULTIME NEWS – La scomparsa di Kobe Bryant è stata un fulmine a ciel sereno, una tragedia improvvisa che ancora il mondo dello sport fa fatica a metabolizzare. Nella giornata di oggi ha avuto luogo un Memorial in suo onore e della figlia Gigi che, suo malgrado, si trovava a bordo del suo stesso elicottero. Una manifestazione che ha regalato momenti di fortissima commozione, soprattutto con le parole della moglie Vanessa: “Io ero il fuoco, lui il ghiaccio. Ma a volte anche viceversa. Era lui la metà più romantica della nostra coppia. Volevamo diventare vecchi assieme. Sono stato la sua migliore amica, la sua prima ragazza, sua moglie, il suo grande amore. Mi ha mandato un ultimo messaggio, prima di morire: voleva che ci prendessimo un po’ di tempo io e lui soltanto, senza le bimbe, per stare assieme. Non ce l’abbiamo fatta. Non potremo mai vedere Gianna andare al liceo insieme a Natalia, non potremo insegnarle a guidare, non potremo dirle quanto starà bene nel suo vestito di nozze. Kobe, pensaci tu a Gigi. Io farò lo stesso per le nostre altre figlie. Ci rivedremo in paradiso, tutti assieme”.

Anche Michael Jordan ha voluto ricordare, in lacrime, Kobe Bryant: “Non voglio parlare della nostra rivalità, voglio parlare di Kobe. Eravamo amici. E adoravo la sua passione. Kobe è stato un’ispirazione per me, perché ho capito che voleva veramente diventare un giocatore forte come lo ero stato io. Da quel momento ho voluto essere il miglior fratello maggiore possibile per lui. Quando è morto Kobe, è morta una parte di me”.

