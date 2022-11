Massaro incontra i tifosi del Milan: data, luogo e orario dell’evento

Daniele Massaro, ex attaccante del Milan ed oggi brand ambassador del club rossonero, incontrerà i tifosi rossoneri. Le informazioni utili

Daniele Massaro, ex attaccante del Milan a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta ed oggi brand ambassador del club di Via Aldo Rossi, incontrerà i tifosi rossoneri in un 'Meet & Greet' nelle prossime ore! Lo ha annunciato la società con un post sui propri canali social ufficiali.