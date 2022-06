Mediaset, chiesto sconto a DAZN per la raccolta pubblicitaria? La verità

Dopo TIM, si è detto che anche Mediaset avrebbe chiesto a DAZN di rivedere al ribasso le cifre degli accordi. Ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riferisce Verità&Affari, infatti, Mediaset avrebbe intenzione di richiedere uno sconto a DAZN per l'esclusiva per la raccolta pubblicitaria sul calcio. Così come già fatto da TIM. DAZN, al contrario, smentisce di aver ricevuto alcuna richiesta di sconto da parte di Mediaset. La situazione tra i due colossi, di fatto, resta esattamente così com'era prima, con l'accordo originario.