ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – Maxi Lopez, ex attaccante del Milan, ha parlato della scelta della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Pirlo ha un’esperienza importante dentro lo spogliatoio, è vero che non ha mai allenato finora, ma la Juve è una squadra ben attrezzata e secondo me riesce quindi ad andare da sola“.

