Materazzi scherza così su Giroud: “Ha un difetto…”

Chissà che sforzo deve aver fatto Marco Materazzi per ammettere dei meriti a Olivier Giroud , attaccante del Milan che lo scorso anno con una doppietta nel Derby ha, di fatto, soffiato lo Scudetto ai nerazzurri di cui Materazzi è tanto tifoso per consegnarlo al Milan a fine stagione. Però il difensore, Campione del Mondo con l'Italia nel 2006 oltre che vecchia gloria nerazzurra, ha parlato ai microfoni della Gazzetta del centravanti, sottolineando i meriti e un difetto... "positivo".

Ecco infatti tutte le dichiarazioni di Materazzi sul francese classe 1986 impegnato ai Mondiali in questi giorni e stasera, a caccia del secondo successo in carriera: "Giroud, rispetto, a Mbappè, sai dove trovarlo. Però ha il... difetto... che fa gol. E sa sfruttare molto bene le situazioni. Sul gol decisivo contro l'Inghilterra, è stato bravissimo a staccarsi da Maguire che gli ha concesso un metro mentre partiva il cross. E non l'ha presa più". Intanto sorpresa speciale e unica per Giroud, che riceve un riconoscimento clamoroso >>>