Francia, Giroud profeta in patria: il Tours pronto ad omaggiarlo così!

Olivier Giroud, attaccante del Milan e della Francia, vive un momento speciale. Il Tours, suo ex club, ha pensato ad un'iniziativa da urlo

Olivier Giroud , centravanti del Milan di Stefano Pioli e della Francia di Didier Deschamps ai Mondiali in Qatar , sta vivendo un momento straordinario della sua carriera, pur avendo già 36 anni .

Eppure c'è chi Giroud l'ha sempre apprezzato, sin dai tempi in cui non era ancora diventato il bomber famoso a livello planetario che è oggi. Nella fattispecie, il Tours FC , club che, attualmente, milita nella quinta divisione del calcio francese.

Lì, a Tours, Giroud infatti ha giocato per due stagioni, dal 2008 al 2010 , nella Ligue 2 , la seconda serie del calcio transalpino, dopo i primi passi nel Grenoble e nell' Istres . A Tours diventò anche capocannoniere della stagione 2009-2010 con 21 reti in 38 partite .

Motivo per il club della Valle della Loira starebbe pensando, secondo 'L'Équipe', di dedicare a Giroud addirittura il suo stadio, il 'Vallée du Cher'. La proposta, riporta il popolare quotidiano sportivo, sembra nascere dalla mente di Christophe Bouchet, ex Presidente dell'Olympique Marsiglia ed ex Sindaco di Tours.