Massaro su Cutrone: “Mi rivedo in lui, ha sbagliato ad andare via”

Massaro ha parlato di Cutrone, spiegando come si rivedesse in lui e criticando la scelta di lasciare il Milan.

L'ex attaccante del Milan e ora ambasciatore rossonero, Daniele Massaro, ha parlato di Patrick Cutrone, ora attaccante del Valencia e di come si riveda nel classe 1998 cresciuto nel Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di Libero: "Cutrone quando entrava faceva la differenza. Mi spiace che lui non abbia capito cosa si sia fatto sfuggire, lasciando il Milan. Tutti lo adoravano qui, peccato abbia scelto di andar via. Si è perso una grande opportunità di fare una carriera straordinaria al Milan". Segui la marcia d'avvicinamento a Fiorentina-Milan >>>