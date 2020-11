Marocchi: “Tonali? Più forte di Bennacer e Kessie, ma…” | Milan News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Marocchi su Tonali

MILAN NEWS – Tonali non brilla neanche in Nazionale. Il centrocampista rossonero ha giocato mercoledì il primo tempo di Italia-Estonia, terminato 4 a 0 a favore degli azzurri, tuttavia l’ex Brescia non ha convinto.

Di Tonali ha parlato anche l'ex calciatore Giancarlo Marocchi, che, intervenuto a Sky Sport, si è espresso così sul centrocampista: "Tonali come valore assoluto potrebbe essere meglio di Bennacer e Kessie. Ma quei due funzionano benissimo in questo momento".