Marchizza-Saelemaekers, nessuna squalifica per lo spezzino: i dettagli

Marchizza-Saelemaekers, la decisione del Giudice Sportivo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nessuna squalifica per Riccardo Marchizza, difensore dello Spezia, in merito alla possibile condotta violenta nei confronti di Alexis Saelemaekers (una gomitata del calciatore bianconero all’esterno belga nel corso di Milan-Spezia). Questo il comunicato del Giudice Sportivo pubblicato quest’oggi.

“Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.01 del 5 ottobre 2020) in merito alla possibile condotta violenta del calciatore Riccardo Marchizza (Soc. Spezia) nei confronti del calciatore Alexis Jesse Saelemaekers (Soc. Milan): acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; sentito il Direttore di gara che, tra l’altro, dichiarava: “L’episodio non è stato visto sul campo da me, ma è stato analizzato dal Var, Paolo Valeri, che non ha ritenuto ci fossero gli estremi per una condotta violenta e quindi per un intervento del VAR”; in virtù di quanto sopra, questo Giudice, ritiene che non sussistono i presupposti per sanzionare quanto segnalato ai sensi dell’ art. 61, comma 3 CGS; P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Riccardo Marchizza (Soc. Spezia)”.

