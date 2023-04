Marchisio sul Milan: “Inaccettabile il distacco dal primo posto”

È stato un grande calciatore, Claudio Marchisio , rivale del Milan in bianconero e centrocampista dell'Italia per tanti anni. Ora segue il calcio come opinionista televisivo. Negli studi della Rai ha commentato la situazione di classifica in Serie A, soffermandosi sulla negatività dei risultati del Milan , ma anche della "sua" Juventus e dell' Inter , tutte squadre accusate di essere troppo distanti dal Napoli capolista. C'è da dire che il Napoli sta facendo un cammino incredibile, ma che effettivamente le altre hanno avuto troppe fermate.

Queste le parole di Marchisio a riguardo: "L'Inter ha perso dieci partite, tante, ma l'Inter è ancora in lotta per il secondo posto in campionato. Bisogna ragionare su questo, la Serie A è così. Un allenatore non te cambia la condizione fisica dei giocatori in una settimana per giocare i quarti. I giudizi vanno dati a fine stagione, poi non si può accettare che le rose dell'Inter, del Milan e della Juventus possano avere tanti punti di distacco dal Napoli e dalla sua rosa". Milan, il vice Giroud arriva dalla Ligue 1 >>>