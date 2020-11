ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Luca Marchegiani, ex portiere e commentatore di ‘Sky Sport’, è ritornato sugli episodi arbitrali accaduti in Milan-Roma. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Tutti Convocati’: “Ci sono gli strumenti perché l’arbitro sia aiutato. Possono sbagliare gli arbitri, accetto meno l’errore del VAR che non ha aiutato l’arbitro, l’ho visto sia in Milan Roma che in Inter-Parma”.

VAN BASTEN ATTACCA IL SUO ALLENATORE SACCHI! LE SUE PAROLE >>>