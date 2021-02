Marani: “Milan? Ecco perchè ha avuto molti rigori” | News

Marani parla dei rigori ricevuti dal Milan

Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan. Marani si è soffermato in particolar modo sui tanti rigori ricevuti dal Milan in questa Serie A.

"I rigori? Il Milan è molto veloce nel cercare la porta avversaria. Spesso i rossoneri arrivano in area uno contro uno, non c'è contestazione su nessun rigore. Fermare quei giocatori diventa complicato se i difensori non sono di eccelsa qualità".