Marani: “Manchester United favorito, ma la storia del Milan pesa”

Marani su Manchester United-Milan

Matteo Marani, presente negli studi di ‘Sky Sport’, ha commentato così l’esito del sorteggio che ha visto il Manchester United come avversario del Milan: “E’ una partita straordinaria. Purtroppo per il Milan il momento è difficile, ma voglio pensare che un avversario come questo possa riaccendere i rossoneri. Il Manchester è nettamente la più forte, ma il Milan ha una storia e una tradizione che pesa“. Novità di calciomercato per il Milan: si parla del nuovo Neymar >>>