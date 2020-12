Marani: “Maldini e Massara mi hanno impressionato. I motivi”

Ultime Notizie Milan News: i meriti di Maldini

MILAN NEWS – Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan, soffermandosi sui meriti di Paolo Maldini.

"Maldini mi ha impressionato per la capacità di far fronte all'emergenza, mi è piaciuto l'approccio iniziale, mi piace la mente di questa squadra. Voglio spendere una parola per Paolo Maldini. L'ambiente lo costruiscono i dirigenti, credo che Maldini e Massara abbiano cambiato ed invertito il sentimento di Milanello. Sono stati bravi a prendere la scia di Ibra, a sposare il progetto Pioli. Il Milan comunica in modo univoco, parlano tutti uguali. E' nettamente la squadra più bella del 2020″.