Marani: “Bello il progetto Milan, meritano la Champions League”

Milan, l’analisi di Marani

Matteo Marani, intervenuto su ‘Sky Sport’, ha analizzato il momento del Milan post-derby, spiegando perché il Milan merita la Champions League. Le dichiarazioni: “È un po’ di tempo che il Milan è in affanno, c’è una difficoltà fisica della squadra perché non è più esplosiva nel ribaltare il fronte e andare nell’altra metà campo. Secondo me ieri il Milan ha sbagliato l’approccio, sabato sommessamente avevo provato a dirlo, cioè: se il Milan si presenta per giocare la partita a viso aperto per tentare di vincerla, l’Inter ti infila e ti fa male. Ieri l’Inter ha fatto molto male al Milan. I rossoneri hanno fatto il 61% di possesso palla, di cui la maggior parte nella metà campo dell’Inter, e ha preso 3 gol in ripartenza. L’Inter ti dà l’idea che la puoi colpire, ma poi non te lo permette con i 3 difensori, e poi ti colpisce. Il Milan ha comunque le risorse per uscire da questo momento. Chi aveva troppo esaltato la squadra di Pioli fino a questo momento, non deve eccedere nelle critiche ora. La stagione è ancora ampiamente in corso. Il Milan deve blindare il suo progetto, stando nelle prime 4 posizioni. Il progetto del Milan è bello, meritano di entrare in Champions League“. Thauvin, c’è una novità importante! Vai alla news >>>