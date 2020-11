Manfredini sulla lotta scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Thomas Manfredini ha parlato delle squadra favorite per lo scudetto. “La Juventus, perché è abituata a vincere e anche nei momenti di difficoltà riescono a risollevarsi. Il Milan ora è superiore ma non per la rosa. Pioli ha avuto il merito di far credere i giocatori nei propri mezzi“, ha dichiarato l’ex difensore dell’Atalanta.

SU BENNACER DUE TOP CLUB EUROPEI!