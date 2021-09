Mandzukic dice addio al calcio. Il Milan la sua ultima squadra | News

Mario Mandzukic, ex attaccante del Milan, ha deciso di decidere stop al calcio giocato. L'annuncio è arrivato attraverso un post su Instagram

Mario Mandzukic dice addio al calcio giocato. Il Milan, dunque, è stata l'ultima squadra in carriera del croato, che evidentemente ha capito di non aver più motivazioni per continuare. Non c'è stato il finale sognato, ma Mandzukic ha davvero pochi rimpianti: ha vinto tutto quello che c'era da vincere in campo nazionale e internazionale. Ecco il post pubblicato dal croato su Instagram in cui Mario scrive una lettera al Mandzukic bambino.