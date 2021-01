Mancini: “Calabria ha talento e personalità. Su Donnarumma… “

Ultime Notizie Milan News: Mancini esalta Calabria

MILAN NEWS – Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Mancini ha parlato di Calabria e di altri giocatori della rosa rossonera.

"Anche da noi Calabria ha fatto bene l'ultima volta. Ha talento, personalità e determinazione. Un ragazzo a posto. Tonali in difficoltà? Normale. È molto giovane. E' arrivato presto in un grande club e ha bisogno di tempo per adattarsi. Un po' come accaduto a Romagnoli. Ma nelle ultime uscite Tonali ha fatto molto meglio. E' cresciuto anche Romagnoli. Potranno essere utili anche in azzurro. Donnarumma? Il miglior portiere del mondo".