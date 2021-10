Manchester United, Zidane potrebbe diventare il nuovo allenatore | News

Zinedine Zidane potrebbe diventare il nuovo allenatore del Manchester United, club che sta valutando l'esonero di Ole Gunnar Solskjaer

Sono ore calde in casa Manchester United riguardo il futuro di Ole Gunnar Solskjaer. Gli ultimi risultati negativi, uniti all'umiliante sconfitta di ieri contro il Liverpool, avrebbero fatto pensare ai 'Red Devils' di esonerare l'allenatore norvegese. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, Zinedine Zidane è uno dei nomi candidati per diventare il nuovo allenatore dello United. Non ci sono ancora stati dei dialoghi tra le due parti, ma il tecnico francese gode anche della stima di Cristiano Ronaldo, calciatore con cui ha vinto tre Champions League ai tempi del Real Madrid.