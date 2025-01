Siluro di Amorim a Rashford: “Piuttosto schiero l’allenatore dei portieri”

Rashford, dunque, è ancora a Manchester, ma non gioca. Il suo manager, il portoghese Rúben Amorim , gli preferisce altri giocatori e ieri, nella conferenza stampa al termine della partita di Premier League vinta 0-1 a 'Craven Cottage' in casa del Fulham , il lusitano (senza mai nominarlo) ha spiegato perché, con lui, giocatori così non vedono mai il terreno di gioco.

"È sempre lo stesso, è sempre lo stesso motivo. Il motivo è l’allenamento, il modo in cui vedo cosa dovrebbero fare i calciatori in allenamento, nella vita, è ogni giorno, ogni dettaglio. Quindi, se le cose non cambiano, io non cambierò. È la stessa situazione per ogni giocatore. Se fai il massimo, se fai le cose giuste, possiamo usare ogni giocatore. E lo si può vedere oggi in panchina, ci manca un po’ di ritmo per andare a cambiare la partita, spostare qualche pezzo. Ma preferisco così. Metterò Vital prima di mettere un giocatore che non dà il massimo ogni giorno”.