Manchester United-Milan, Solskjaer: “Dalot? Sta facendo esperienza”

Manchester United, Solskjaer parla di Dalot

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. L’allenatore ha parlato di Diogo Dalot, calciatore di proprietà degli inglesi in prestito al Milan.

“Dalot? Lo conosciamo, ovviamente. È andato lì per fare esperienza in un grande club e ha imparato molto. Ha giocato molte più partite in questa stagione, si è tenuto in forma e si spera di potergli dare un po’ di fastidio”. Non solo Europa League, ma anche calciomercato: il Milan pensa al nuovo Neymar.