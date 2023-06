Ieri sera a Istanbul ( Turchia ) il Manchester City di Pep Guardiola ha vinto la Champions League battendo in finale l' Inter di Simone Inzaghi per 1-0 grazie ad un gol di Rodri al 68' .

La serata di festa, però, secondo 'corriere.it', si è trasformato in una serata di angoscia per il Manchester City. Si sarebbero, infatti, perse le tracce del papà di Enzo Maresca, ex centrocampista anche della Juventus in Serie A e oggi vice di Guardiola sulla panchina del City.