Manchester City, Guardiola: “Resto qui, adesso dobbiamo restare uniti”

ULTIME NEWS – Sono stati giorni turbolenti per il Manchester City dopo la sentenza della Uefa che ha escluso il club dalle Coppe Europee per i prossimi due anni. Una sentenza che ha alimentato molte voci d’addio soprattutto per Pep Guardiola. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sports’, però, il futuro del tecnico dovrebbe essere ancora legato ai Citizens. L’ex allenatore del Barcellona avrebbe tenuto un discorso con i suoi giocatori negli spogliatoi in cui avrebbe assicurato la sua permanenza anche per il prossimo anno. “Rimarrò qui anche se ci spediscono in League Two” avrebbe detto Guardiola. Intanto Ruud Gullit ha parlato anche di Clarence Seedorf, continua a leggere >>>

