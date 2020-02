Milan, Gullit difende Seedorf: “Non gli hanno dato tempo”

NEWS MILAN – La leggenda olandese del Milan Ruud Gullit ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del momento dei rossoneri e non solo. Il Tulipano Nero si è espresso anche in merito al connazionale Clarence Seedorf e alla sua esperienza da allenatore dei rossoneri: “Ha pagato l’inesperienza. Non gli hanno dato tempo”. Poco tempo fa Antonio Cassano parlò di una lite tra Seedorf e Ibrahimovic: ecco il retroscena>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android