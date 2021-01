Maldini: “Rinnovo Donnarumma? Abbiamo un attimo congelato, vi spiego”

Maldini sul rinnovo di Donnarumma

Paolo Maldini, nel pre partita di Bologna-Milan, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Ecco la situazione attuale spiegata ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Rinnovo Donnarumma? Si parla. Credo che abbiamo un attimo congelato la cosa per il mercato che ci ha visto protagonisti all’interno di certi parametri concordati con la proprietà. Abbiamo due competizioni e abbiamo la squadra per arrivare in fondo”. Calciomercato Milan – Terzino sinistro: idea dalla Spagna. VAI ALLA NOTIZIA >>>