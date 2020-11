Maldini: “Ridotti a 5-6 giocatori: non dirò mai di non pensare alla Nazionale”

Maldini ha parlato a Radio 105

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto a ‘105 Mi Casa’ su Radio 105, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha rilasciato una lunga intervista. In particolare la leggenda rossonera ha parlato del momento rossonero in questa sosta per le nazionali: “La settimana del break per le nazionali, negli ultimi anni in cui giocavo, è stata la più tranquilla in assoluto, avevo la possibilità di riposarmi e allenarmi. Ora mi riposo e per due settimane non ho grosso stress. Ora abbiamo la squadra ridotta a 5-6 giocatori più i Primavera, ma non dirò mai ‘non pensare alla Nazionale’, è un punto di arrivo importante per chi gioca a calcio”.

INTANTO, NEWS IMPORTANTE DALLA SPAGNA: CHIUSA LA TRATTATIVA MILAN-SZOBOSZLAI!