Maldini, permanenza o addio al Milan? Ecco come stanno le cose

NEWS MILAN – Dopo l’addio di Zvonimir Boban, si è parlato insistentemente di un addio a breve termine anche di Paolo Maldini.

Però, come spiega il Corriere della Sera, lo stesso Maldini non ha comunicato nulla alla società a riguardo del suo futuro, soprattutto il fatto di volersene andare, non è mai stato detto. Dunque, le chance per cui l’ex capitano rossonero, ora dirigente, rimanga al Milan, ci sono.

E per quanto riguarda il calciomercato del Milan, ci sono novità importanti che riguardano il reparto difensivo. Per saperne di più continua a leggere >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓