Maldini stronca il Milan: “Siamo nei parametri”. Ma quali sono?

Paolo Maldini, al termine del match con la Lazio, ha dichiarato che il Milan continua ad essere nei parametri. Ma quali sono?

Fabio Barera

Il match contro la Lazio doveva essere un punto di svolta per il Milan a seguito delle recenti prestazioni. La realtà dei fatti ci ha consegnato una squadra in apnea, con tante difficoltà dal punto di vista tattico, unite alla poca solidità difensiva e alla pochezza realizzativa. Eppure, al termine dell'incontro, Paolo Maldini si è dimostrato tranquillo sul tema, utilizzando parole che in pochi, probabilmente, si sarebbero aspettati dopo una tale disfatta.

"Con tutto il rispetto per le critiche, questa squadra è comunque dentro i suoi parametri". Questa è stata la frase più emblematica del direttore dell'area tecnica del Milan ai microfoni di DAZN. Parole che hanno fatto storcere il naso ai tifosi rossoneri che le hanno sentite.

I parametri a cui si riferisce Paolo Maldini quali sarebbero? In campionato il Diavolo paga 12 punti dal Napoli capolista e la proposta di gioco delle due squadre in questo momento non lascia pensare nemmeno lontanamente che i partenopei possano perdere un tesoretto così grande. Ancora più difficile che a recuperarli siano i rossoneri o gli altri club che inseguono.

Milan, come si devono interpretare le parole di Paolo Maldini? — La Supercoppa Italiana poteva essere un modo per rimettere in carreggiata una stagione comunque già poco convincente e invece è arrivata una batosta dai cugini dell'Inter. E quello che deve far riflettere è che i nerazzurri non stanno certo vivendo un periodo esaltante, il che amplifica la risonanza della caduta.

Anche la Coppa Italia è scappata dalle mani del Milan. In superiorità numerica dal 70', gli uomini di Stefano Pioli hanno sprecato tanto in attacco e hanno pagato l'unica sortita offensiva del Torino. A questo punto l'unica competizione per cui il Diavolo è rimasto in corsa è la Champions League, sebbene l'ostacolo Tottenham a questo punto sembri insormontabile.

Cosa voleva dire Paolo Maldini con quelle parole? Il Milan ha sempre professato di avere grandi ambizioni, ma a questo punto la lotta più entusiasmante a cui può prendere parte sarebbe quella per un posto in Champions League.